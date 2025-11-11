Más Información

El Servicio Meteorológico Nacional () emitió una alerta por la persistencia de lluvias intensas y ambiente frío, de hasta -0 grados, en diversas regiones del país, ocasionadas por la masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

Para este martes pronosticó lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros (mm), en Veracruz, especialmente en las regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca, así como en el norte y este de Oaxaca y el norte de Chiapas.

También se esperan precipitaciones fuertes en la región de Las Montañas de Veracruz y el oeste de Tabasco, además de chubascos en Puebla, Veracruz capital y Campeche, y lluvias aisladas en estados del centro y sur como Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

El continuará en el norte, noreste, oriente y centro del país donde se estiman temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas en zonas altas de Durango, y de -10 a -5 °C en áreas de Chihuahua.

En estados como Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, las mínimas podrían descender entre -5 y 0 °C, mientras que en montañas de Sonora, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca se prevén entre 0 y 5 °C.

Además, se mantendrá un evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora (km/h) en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como vientos de hasta 70 km/h en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el resto del país, se esperan ráfagas de hasta 65 km/h, principalmente en el norte, occidente y centro.

Estas condiciones provocarán oleaje elevado, de hasta 4.5 metros en el Golfo de Tehuantepec, de 2 a 3 metros en costas del Golfo de México y de 1.5 a 2.5 metros en el litoral de Baja California.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua () exhortó a la población a extremar precauciones por los vientos fuertes, que podrían generar la caída de árboles y estructuras ligeras, y a mantenerse informada a través de los avisos oficiales del SMN y de Protección Civil.

