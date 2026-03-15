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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé cielo mayormente despejado, con aumento de nublados por la tarde, ambiente muy caluroso y condiciones limitadas para lluvias ligeras, para este domingo 15 de marzo en la .

Los vientos serán variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26°C por la tarde, mientras que la mínima será de 14°C en las primeras horas del día.

Se espera que la madrugada del lunes 16 de marzo sea fría en las zonas altas y fresca en el , por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

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jc/LL

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