La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé cielo mayormente despejado, con aumento de nublados por la tarde, ambiente muy caluroso y condiciones limitadas para lluvias ligeras, para este domingo 15 de marzo en la Ciudad de México.

Los vientos serán variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26°C por la tarde, mientras que la mínima será de 14°C en las primeras horas del día.

Se espera que la madrugada del lunes 16 de marzo sea fría en las zonas altas y fresca en el Valle, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

¡Buen día! Este #domingo en la Ciudad de México, se prevé ambiente muy #caluroso y cielo mayormente #despejado con aumento de nublados por la tarde.



💦 Condiciones limitadas para #lluvias ligeras



🌡#Temperatura máxima: 26 °C

🌡#Temperatura mínima: 14 °C



Mantente informado.… pic.twitter.com/Jyvn12slsC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 15, 2026

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jc/LL