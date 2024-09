Claudia Sheinbaum: Negativa de no pedir perdón no solo es agravio a AMLO, sino al pueblo de México Esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador respaldó la decisión de la presidenta electa de no invitar al rey de España Felipe VI a su toma de posesión

La presidenta electa Claudia Sheinbaum asistió a la inauguración del Museo Vivo del Muralismo este 25 de septiembre del 2024. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL