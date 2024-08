La presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que con la reforma al Poder Judicial, los ministros, magistrados y jueces tendrán mayor independencia, contrario a lo que han denunciado los trabajadores que iniciaron un paro esta madrugada.

Añadió que la elección popular de ministros, magistrados y jueces, a la que se oponen los trabajadores del Poder Judicial porque señalan que se corre el riesgo de que se involucren los partidos y el crimen organizado, le dará dicha independencia a los juzgadores.

“Lo que queremos es que haya un verdadero sistema de justicia en el país, esa es la razón. Cuando fui a un evento con empresarios, les decía que ahora va a tener más autonomía el Poder Judicial cuando se elijan a los jueces, magistrados y ministros, porque un juez lo va a elegir el pueblo, igual que a la presidenta, igual que el diputado, a la diputada”, comentó.

Refirió que a través del método actual para elegir a los ministros, quienes se encargan de hacerlo son los partidos políticos, y si no existe acuerdo entre ellos, al final la decisión la toma el titular del Ejecutivo, por lo que le deben su cargo a un político.

“En el Senado, muchas veces, es cómo se ponen de acuerdo los partidos políticos, porque son dos terceras partes, o si no se ponen de acuerdo, por ejemplo, para el ministro o una ministra, al final decide el presidente o la presidenta. No, ahora quién va a decidir es el pueblo, entonces van a tener más autonomía porque no va a ser que le deban a la presidenta, al presidente o al senador fulano de tal, a la senadora fulana de tal, su espacio en la Corte o en una magistratura, o a su jefe. No, se lo deben al pueblo, entonces por eso la propuesta, lo que busca es un mejor sistema de justicia en nuestro país, no Hay que tenerle miedo a la democracia”, dijo Sheinbaum Pardo.

