Claudia Ruiz Massieu, con pie y medio en MC; bancada la incluye en comisión de seguimiento a reconstrucción de Acapulco El coordinador de MC aseguró que ya enviaron una invitación para que la legisladora se sume a la bancada naranja

Mexican Foreign Minister Claudia Ruiz Massieu met in New York with her Egyptian colleague Sameh Shoukry. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL)