La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, celebró la integración del Comité de Ética de la Cámara de Diputados y destacó que ahora los ciudadanos podrán presentar quejas por la actuación de sus legisladores.

“Era una medida necesaria y de relevancia. Nuestro país merece a legisladoras, a legisladores que actúen con integridad y probidad en el ejercicio de sus funciones. Legisladores que sean conscientes de que su labor la pagan los impuestos de los mexicanos”, señaló en entrevista con medios de comunicación, previo a la sesión de este miércoles .

La legisladora, hizo votos para que este Comité funcione para dar respuesta a los ciudadanos “más allá de estas paredes de la Cámara de Diputados” y que se conozcan los mecanismos para dar seguimiento a las acciones y omisiones de los legisladores.

Comité de Ética. Foto: Archivo

“Es un Comité de Ética que recibirá quejas de personas físicas y morales. Esto significa que podrán presentar pues sus quejas, las y los diputados, pero también las y los ciudadanos. Esta Cámara de Diputados está abierta a que podamos demostrar que quienes aquí estamos, quienes trabajamos, quienes formamos parte de la representación de México, lo hacemos de manera ética y decente. Quienes no lo hagan así, quienes no lo hagan de manera ética, legal, honorable, con probidad, pues bueno, evidentemente se podrán substanciar esas quejas y, en su caso, resolverse en esta Cámara de Diputados.”, expuso.

Deberá abordar y dar respuesta, insistió, sobre la honorabilidad y la conducción ética de un legislador.

"México exige justicia", dice Kenia López Rabadán

Al ser cuestionada sobre las protestas anunciadas por diversos sectores de la sociedad durante los próximos días, López Rabadán informó que el órgano que preside está en comunicación con Resguardo Parlamentario y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar la seguridad de los trabajadores y, al mismo tiempo, permitir la libre manifestación de los ciudadanos.

Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán (12/11/2025). Foto: Especial

“Yo estoy convencida que la ciudadanía tiene derecho a manifestarse. Hoy hay un México que exige justicia; hay un México que exige que la verdad sea respetada y que los ciudadanos que defiendan la verdad, que defiendan la justicia, que defiendan el lado bueno, pues no sean asesinados.”, indicó.

La muerte de alcalde Carlos Manzo, abundó, nos obliga a reflexionar y se dijo segura de que no esta será en vano “ni esa ni las más de 200 mil muertes en este país”.

Finalmente, hizo un llamado a permitir la libre manifestación, evitar la represión y ser sensibles a las exigencias ciudadanas.

“No debería haber hoy una discusión, todos que debemos exigir justicia. hay que ser sensibles ante esta exigencia. Hoy México está exigiendo justicia, hoy México está exigiendo seguridad; a quienes vayan a manifestarse en estos días (…) toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento, y esperemos que todos, tanto las autoridades como quienes estén frente a un ciudadano, podamos saber que lo que ese ciudadano está exigiendo es algo que lamentablemente no hemos dado como autoridades y es seguridad”, concluyó.

