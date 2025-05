Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, indicó que suman más de 800 lugares visitados en la sierra, “buscando los cadáveres”.

A su llegada a Palacio Nacional para reunirse junto con los familiares con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el fiscal destacó que hay 120 personas detenidas por este caso, así como más de 46 causas penales.

“Tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres”, dijo.

“¿Hay algún avance a partir de la captura de la exmagistrada (Lambertina Galeana Marín)?”, se le preguntó.

“Bueno es que los avances son esos. Ahora, si ustedes me preguntan si hemos encontrado nosotros a los muchachos, no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan, sí, los procesos no se detienen, sí, ni las investigaciones tampoco” dijo antes de ingresar al recinto histórico.

