Más Información
Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero
Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU
Auditoría Superior de la Federación reporta irregularidades y posibles daños por 2,7 millones de pesos en Conahcyt
Señor Director:En relación con la nota periodística firmada por Antonio López Cruz, Gilberto Eduardo Sesma Tiburcio aclara lo siguiente:
Fui designado representante legal de L.E. International Fuel Supply, S.A. de C.V. específicamente para presentar reportes semanales a autoridades competentes. La nota pasa por alto ese hecho y sugiere irregularidades en la rotación de representantes legales, lo cual es inexacto y falso. Mi función se limita a cumplir obligaciones regulatorias legítimas y no tiene relación con ilícito alguno.
No obstante, durante mi función, en ningún momento he recibido instrucción o se ha ejecutado acto alguno que implicara que la empresa cometiera o se implicara en algún hecho contrario a la regulación y/o la ley.
Lamento la publicación de información falsa e imprecisa que daña mi reputación y exijo la rectificación inmediata para evitar mayores perjuicios. Reservo el ejercicio de acciones legales que en derecho correspondan.
Lo anterior se formula con la formalidad y seriedad que el caso amerita, solicitando a EL UNIVERSAL su publicación inmediata conforme a la Ley Reglamentaria, bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes.
Atentamente
Gilberto Eduardo Sesma
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]