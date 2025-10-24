Más Información

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Pemex: contamina y no repara los daños en el 86% de los casos

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Auditoría Superior de la Federación reporta irregularidades y posibles daños por 2,7 millones de pesos en Conahcyt

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Señor Director:En relación con la nota periodística firmada por Antonio López Cruz, Gilberto Eduardo Sesma Tiburcio aclara lo siguiente:

Fui designado representante legal de L.E. International Fuel Supply, S.A. de C.V. específicamente para presentar reportes semanales a autoridades competentes. La nota pasa por alto ese hecho y sugiere irregularidades en la rotación de representantes legales, lo cual es inexacto y falso. Mi función se limita a cumplir obligaciones regulatorias legítimas y no tiene relación con ilícito alguno.

No obstante, durante mi función, en ningún momento he recibido instrucción o se ha ejecutado acto alguno que implicara que la empresa cometiera o se implicara en algún hecho contrario a la regulación y/o la ley.

Lamento la publicación de información falsa e imprecisa que daña mi reputación y exijo la rectificación inmediata para evitar mayores perjuicios. Reservo el ejercicio de acciones legales que en derecho correspondan.

Lo anterior se formula con la formalidad y seriedad que el caso amerita, solicitando a EL UNIVERSAL su publicación inmediata conforme a la Ley Reglamentaria, bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes.

Atentamente

Gilberto Eduardo Sesma

