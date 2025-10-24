Señor Director:En relación con la nota periodística firmada por Antonio López Cruz, Gilberto Eduardo Sesma Tiburcio aclara lo siguiente:

Fui designado representante legal de L.E. International Fuel Supply, S.A. de C.V. específicamente para presentar reportes semanales a autoridades competentes. La nota pasa por alto ese hecho y sugiere irregularidades en la rotación de representantes legales, lo cual es inexacto y falso. Mi función se limita a cumplir obligaciones regulatorias legítimas y no tiene relación con ilícito alguno.

No obstante, durante mi función, en ningún momento he recibido instrucción o se ha ejecutado acto alguno que implicara que la empresa cometiera o se implicara en algún hecho contrario a la regulación y/o la ley.

Lamento la publicación de información falsa e imprecisa que daña mi reputación y exijo la rectificación inmediata para evitar mayores perjuicios. Reservo el ejercicio de acciones legales que en derecho correspondan.

Lo anterior se formula con la formalidad y seriedad que el caso amerita, solicitando a EL UNIVERSAL su publicación inmediata conforme a la Ley Reglamentaria, bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes.

Atentamente

Gilberto Eduardo Sesma