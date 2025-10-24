Señor Director:En relación con la nota periodística firmada por Antonio López Cruz, César Parada Freyssinier aclara lo siguiente: contrario a lo señalado en la nota periodística, se precisa que era empleado de un despacho de abogados, desempeñándose como pasante, y solo se le autorizó a actuar como delegado especial a efecto de protocolizar resoluciones de accionistas de L.E. International Fuel Supply, S.A. de C.V., sin que en ningún momento ostentara la representación legal ni función alguna de la sociedad.

La nota sugiere irregularidades en la rotación de representantes legales, lo cual es inexacto, toda vez que, de conformidad con la ley, solo se le designo como delegado especial para la formalización de los actos corporativos de la sociedad, sin que esto implique la representación legal de la misma. Su rol fue temporal, específico y no tiene relación con los hechos descritos en la nota.

Lamento la publicación de información falsa e imprecisa que daña mi reputación y exijo la rectificación inmediata para evitar mayores perjuicios. Reservo mi derecho de ejercer acciones legales que en derecho correspondan.

Lo anterior se formula con la formalidad y seriedad que el caso amerita, solicitando a EL UNIVERSAL su publicación inmediata conforme a la Ley Reglamentaria, bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes.

Atentamente

César Parada Freyssinier