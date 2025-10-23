Más Información

Señor Director:

En relación con la nota periodística firmada por Antonio López Cruz, Laura Jordan McNear, en ejercicio de su derecho de réplica, aclara lo siguiente:

Al momento de la publicación del artículo, la suscrita no es accionista de L.E. International Fuel Supply S.A. de C.V. La nota erróneamente me presenta como dueña del 20% de las acciones, lo cual es información obsoleta y distorsiona mi estatus actual. Ni actualmente ni cuando fui accionista de dicha empresa participé o la empresa participó en hecho ilícito alguno. Asimismo, contrario a lo que señala la nota, no tengo conocimiento de la existencia de investigación alguna en mi contra o de la empresa, por lo que se niega su existencia.

No obstante, durante mi función, en ningún momento se ejecutó acto alguno que implicara que la Empresa cometiera o se implicara en algún hecho contrario a la regulación y/o la ley. Lamento la publicación de información falsa e inexacta que daña mi reputación y exijo la rectificación inmediata para evitar mayores daños y perjuicios. Asimismo, reservo mi derecho para ejercer las acciones legales pertinentes.

Lo anterior se formula con la formalidad y seriedad que el caso amerita, solicitando a EL UNIVERSAL su publicación inmediata conforme a la Ley Reglamentaria, bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes.

Atentamente

Laura Jordan McNear

