Señor Director:

En relación con la nota periodística firmada por Antonio López Cruz, Gonzalo Ruiz Ramírez aclara lo siguiente:

Contrario a lo señalado en la nota periodística, se precisa que únicamente se me otorgó poder específicamente para suscribir una garantía, misma que quedó concluida. En efecto, mi rol fue temporal y restringido a esta función legítima, tal y como sucede comúnmente en las actividades económicas de una empresa contrario a lo que falsamente se publicó por el autor de la nota.

No obstante, durante mi función, en ningún momento recibí instrucción o se ejecutó acto alguno que implicara que la Empresa cometiera o se implicara en algún hecho contrario a la regulación y/o la ley.

Lamento la publicación de información falsa e imprecisa que daña mi reputación y exijo la rectificación inmediata para evitar mayores perjuicios. Me reservo el ejercicio de acciones legales que conforme a derecho procedan.

Lo anterior se formula con la formalidad y seriedad que el caso amerita, solicitando a EL UNIVERSAL su publicación inmediata conforme a la Ley Reglamentaria, bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes.

Atentamente

Gonzalo Ruiz Ramírez