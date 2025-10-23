Señor Director:

En relación con la nota periodística firmada por Antonio López Cruz, Juan Riestra Ramírez aclara lo siguiente: Contrario a lo señalado en la nota periodística, se precisa que el suscrito era empleado de un despacho de abogados, desempeñándose como abogado asociado, y sólo se le autorizó para actuar como delegado especial a efecto de protocolizar resoluciones de los accionistas de L.E. International Fuel Supply, S.A. de C. V., sin que, en ningún momento, ostentara la representación legal ni función alguna de dicha sociedad.

La nota sugiere irregularidades en la rotación de representantes legales, lo cual es inexacto, toda vez que, de conformidad con la ley, sólo se le designó como delegado especial para la formalización de los actos corporativos de la sociedad, sin que esto implique la representación legal de la misma. Su rol fue temporal, específico y no tiene relación con los hechos descritos en la nota.

Lamento la publicación de información falsa e imprecisa que daña mi reputación y exijo la rectificación inmediata para evitar mayores perjuicios. Asimismo, reservo mi derecho para ejercer las acciones legales que en derecho correspondan.

Atentamente

Juan Riestra Ramírez