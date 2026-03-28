Sr. Director:

En relación a la columna de Raúl Rodriguez Cortés, titulada "Investigan lavado de dinero en plataformas digitales de pagos", en la misma se realizan afirmaciones inexactas y erróneas que afectan la reputación de Kushki.

Kushki y su afiliada Billpocket no mantienen actualmente relación contractual, comercial ni societaria alguna con Alquimia Digital SAPI de CV, ni han tenido relación alguna con las demás entidades referidas en dichas publicaciones.

En el caso de Alquimia Digital SAPI de CV, Billpocket mantuvo en el pasado un acuerdo limitado de referenciación comercial, sin participación societaria, operativa ni financiera entre las partes. Bajo dicho acuerdo, las operaciones referenciadas corresponden a negocios con pequeños volúmenes transaccionales que surtían su proceso de debida diligencia, sin que se procesaran pagos vinculados al sector de casinos o juegos de azar a través de este mecanismo. Dicho acuerdo fue terminado formalmente el 12 de agosto de 2025 por decisión de Kushki, como resultado de la aplicación ordinaria de sus controles internos, procesos de debida diligencia y políticas de gestión de riesgo, meses antes de que este asunto fuera objeto de cobertura pública.

Kushki opera bajo estrictos procesos de onboarding y debida diligencia que determinan la elegibilidad de cualquier cliente, independientemente del sector. La cartera de clientes de Kushki en México es amplia y diversificada entre múltiples industrias.

A la fecha, ni Kushki ni Billpocket han sido notificadas por ninguna autoridad competente sobre investigaciones relacionadas con los hechos descritos en la prensa. En consecuencia, no existe expediente, medida cautelar ni restricción regulatoria alguna que afecte nuestra operación.

Kushki colaborará plenamente con cualquier autoridad competente ante cualquier requerimiento formal, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de un ecosistema financiero seguro y eficiente para México y la región.

Nuestra operación se limita estrictamente a la provisión de infraestructura tecnológica para la aceptación y procesamiento de pagos. Operamos en múltiples jurisdicciones de América Latina bajo un programa integral de cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero, alineado con las recomendaciones del GAFI y los más altos estándares internacionales, que incluye:

Procesos robustos de debida diligencia en la incorporación de clientes.

Monitoreo transaccional continuo.

En Gobierno corporativo sólido con respaldo de auditores internos y externos independientes.

Cumplimiento regulatorio activo ante las autoridades de cada país en que operamos.

Kushki ha observado que diversas publicaciones han reproducido, en un período breve, afirmaciones de contenido sustancialmente similar sobre la compañía y sus directivos. La compañía confía en que los hechos expuestos en este comunicado hablan por sí mismos.

Kushki reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el desarrollo de un ecosistema de pagos digitales confiable para América Latina. Ello nos ha permitido consolidar la confianza de socios, clientes e inversionistas en toda la región.