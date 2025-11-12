Cañeros independientes que mantenían un plantón desde la tarde del martes frente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en la Ciudad de México, anunciaron que van a liberar las vías de tránsito luego de avanzar en un plan de acuerdos para rescatar al sector azucarero independiente.

Tras unas horas de reunión, Almaquío Sámano, líder de la asociación Flor de Caña, celebró que el nuevo plan propuesto en diálogos con la Sader incluye nuevos créditos con tasas preferenciales, la reconversión de cepas en Veracruz y Michoacán, y la revisión de aranceles a productos que sustituyen al azúcar.

Asimismo, en la reunión encabezada por el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, representantes de Productores Cañeros Produciendo por México y Movimiento Rural 9 de Septiembre, además de dirigentes de Veracruz, Morelos, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí, los cañeros también lograron el compromiso de instalar una mesa de trabajo el 19 de noviembre para definir apoyos económicos dirigidos principalmente a los pequeños cañeros.

Así, los productores cañeros anunciaron el retiro de su bloqueo y confirmaron, sin definir si será parte de un nuevo plantón, que volverán a reunirse frente a las oficinas el próximo miércoles para presentar su propuesta final de apoyo económico para pequeños productores cañeros y definir los mecanismos de financiamiento.

