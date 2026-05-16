Más Información
Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave de Rocha se entregan en EU; gobernador con licencia permanece sin aparecer en público
Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha, acepta ser testigo de EU; el general entrega información inicial
Oposición afirma que entrega de exfuncionarios de Rocha en EU demuestra culpabilidad; "dijeron que no había pruebas"
El canciller Roberto Velasco sostuvo este sábado una llamada telefónica con el ministro de Estado y Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, para dar seguimiento a la agenda bilateral.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que Velasco y Rangel también conversaron de las oportunidades de cooperación económica.
"Portugal es un socio relevante para México en Europa y nuestro país es su segundo socio comercial en América Latina", dijo la SRE.
Lee también México y Francia celebran 200 años de relación bilateral; adoptan Plan de Acción Modernizado
"Ambos países impulsan nuevas rutas de conectividad y comercio, como el Corredor Marítimo Sines-Coatzacoalcos, en el marco de una relación México-Unión Europea basada en cooperación, complementariedad y beneficio mutuo", agregó.
Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave de Rocha se entregan en EU; gobernador con licencia permanece sin aparecer en público
nro
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]