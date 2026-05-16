El canciller Roberto Velasco sostuvo este sábado una llamada telefónica con el ministro de Estado y Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, para dar seguimiento a la agenda bilateral.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que Velasco y Rangel también conversaron de las oportunidades de cooperación económica.

"Portugal es un socio relevante para México en Europa y nuestro país es su segundo socio comercial en América Latina", dijo la SRE.

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"Ambos países impulsan nuevas rutas de conectividad y comercio, como el Corredor Marítimo Sines-Coatzacoalcos, en el marco de una relación México-Unión Europea basada en cooperación, complementariedad y beneficio mutuo", agregó.

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