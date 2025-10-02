Más Información

Autoridades federales detuvieron en Villahermosa, Tabasco a o “El Diablito”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación generador de violencia en la zona de la Chontalpa, le aseguraron un arma corta, un vehículo con reporte de robo y diversas dosis de droga.

El Gabinete de Seguridad informó que el arresto ocurrió cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia en el municipio de Villahermosa, donde identificaron a un sujeto que viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo, por lo que le marcaron el alto para realizarle una inspección.

Los efectivos le hallaron un arma corta, dosis de droga, además aseguraron el vehículo con reporte de robo.

Alejando “N” fue detenido informado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

El hoy detenido es identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región de la Chontalpa.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del Estado.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la sociedad tabasqueña para combatir a la delincuencia organizada, inhibir los delitos y recuperar la tranquilidad de las familias en la entidad.

