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Autoridades federales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, arrestaron en la alcaldía Benito Juárez, a Julio Yidier Arias de la Paz, alias “Tilín”, de nacionalidad cubana, líder de una dedicada a la venta y distribución de narcótico.

Además, de la realización de compartimentos ocultos en vehículos para el mediante un taller automotriz.

También fueron detenidos Pablo Lara Rodríguez, José Manuel Caudillo Rojas, Carlos Alcázar González, Carlos de los Reyes Villanueva y Meng Cong de nacionalidad china.

Drogas aseguradas tras la detención de “Tilín”, líder de célula delictiva (29/04/2026). Foto: Especial
Drogas aseguradas tras la detención de “Tilín”, líder de célula delictiva (29/04/2026). Foto: Especial

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Los uniformados aseguraron dos kilos de cristal, dosis de y cocaína, dinero en efectivo, vehículos modificados con compartimentos ocultos, algunos de ellos de alta gama, armas de fuego cortas, cargadores, cartuchos, equipos telefónicos, de cómputo y terminales de cobro.

El Gabinete de Seguridad informó que con los datos de prueba recabados, un Juez de Control otorgó órdenes de cateo para intervenir dos inmuebles ubicados en las colonias Narvarte Poniente y Américas Unidas, en la alcaldía Benito Juárez.

Al efectuar los mandamientos judiciales, las fuerzas de seguridad detuvieron a estos sujetos.

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Dinero en efectivo asegurado tras detención de “Tilín”, líder de célula delictiva (29/04/2026). Foto: Especial
Dinero en efectivo asegurado tras detención de “Tilín”, líder de célula delictiva (29/04/2026). Foto: Especial

A los detenidos se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica; en tanto, los inmuebles quedaron bajo resguardo policial.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades locales para detener a generadores de violencia, desarticular redes criminales y fortalecer la seguridad de las y los habitantes de la capital del país.

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aov/bmc

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