El senador Manlio Fabio Beltrones Rivera propuso que se posponga la dictaminación y votación de la iniciativa de reforma en materia de desaparición forzada y se convoque a un Parlamento Abierto para escuchar las voces de familiares, madres buscadoras, expertos e interesados en enriquecerla.

En conferencia de prensa, el legislador sin partido lamentó que hasta ahora no se haya tomado en cuenta la iniciativa que sobre ese tema presentó en marzo pasado, sin que Morena la haya analizado.

Beltrones Rivera propuso que se incorpore a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum el reconocimiento legal a los colectivos de familiares de víctimas de desaparición y la creación de un banco de datos forenses para facilitar la identificación de restos humanos que son encontrados en “los múltiples Teuchitlanes que existen en México”.

“Nunca se ha escuchado a los colectivos, y los colectivos existen, no son fantasmas, no son nadie que no tenga voz autorizada para poder opinar sobre cómo resolver este grave problema que nos ha dejado una política pública fallida, como la que se implementó de ‘abrazos y no balazos’, que empoderó al crimen organizado en muchas zonas del país.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, senador de la República. Foto: Especial

“Es la hora de actuar, ojalá y en esta dictaminación se tomen en cuenta otras iniciativas que al respecto se han depositado en las comisiones. Se escucha que por alguna disciplina de carácter partidario se pretende solamente dictaminar la del Ejecutivo, creo que lo prudente sería escuchar a todos y hacer las modificaciones necesarias”, advirtió.

Manlio Fabio Beltrones afirmó que si no se convoca a Parlamento Abierto, la iniciativa presidencial será dictaminada de manera incompleta y “no resolvería el grave problema en el que estamos metidos, que es el de encontrar en buena parte de nuestro país cementerios clandestinos y lugares de exterminio, aunque no les guste que se les llame de esa manera”.

Dijo que también se perdería la oportunidad de reconocer que los colectivos de buscadores existen, “no los pueden desaparecer también en la ley. Si ya están sufriendo la desaparición forzada de sus familiares no pueden sufrir adicionalmente la desaparición de los mismos en la ley. Reconozcan la existencia de los colectivos de una u otra manera”, emplazó.

