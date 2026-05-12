Las transferencias de recursos públicos para las becas del bienestar a estudiantes de educación básica en el país es un tema que se ha utilizado con fines meramente electoreros, denunció la senadora Alejandra Barrales Magdaleno.

En declaraciones a los medios de comunicación, la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que es evidente que dichas becas no han representado ningún beneficio educativo, pues México se mantiene en el último lugar entre los países de la OCDE en aprovechamiento escolar.

“Este diagnóstico que se tiene, a pesar de que no hay estos esquemas de medición, que se recurre a las transferencias, que abiertamente para nosotros es un tema electorero, o sea, si no hay medición es imposible que alguien venga a decirnos que con las transferencias está probado que los niños aprueban más, que van más a la escuela, que mejoran en matemáticas, en lectura, etcétera. Eso no es así, no es el objetivo, pero este manejo electorero que se ha hecho de los programas sociales ha confirmado su fracaso, no porque lo diga la oposición, porque esta comprobado que somos el ultimo lugar en aprovechamiento escolar”, apuntó.

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Por otra parte, Barrales Magdaleno aseguró que el gobierno federal está reprobado en materia de educación.

“Lo preocupante aquí no es si el gobierno está reprobado o no, eso es evidente. Lo importante aquí es qué lugar están ocupando nuestros niños, nuestras niñas, a nivel educativo. México está en el último lugar en aprovechamiento escolar en la última medición que actualmente nos queda, que es la de PISA, y que es muy lamentable, porque en un escenario donde casi la cuarta parte de las niñas, de los niños en este país no aprueban en lo más básico que es leer y escribir correctamente, es preocupante”, remarcó.

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