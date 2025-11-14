La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rompió récord de duración, a más de un año y un mes de haber iniciado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La conferencia matutina de este viernes 14 de noviembre inició a las 07:39 horas y terminó a las 09:55 horas, por lo que registró una duración de 2 horas con 16 minutos aproximadamente.

Mientras intercambiaba preguntas y respuestas con la periodista Reyna Aidé Ramírez sobre diversos temas, la Presidenta expresó que esta mañanera era la más larga registrada.

Lee también A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

“Mira Reyna, podemos estar aquí mucho tiempo. ¿Ya cuánto tiempo lleva Reyna? ¿32 minutos? ¡Ay caramba! ¡Vámonos, vámonos Reyna! ¡09:50, ahora sí récord mundial de Mañanera del Pueblo!

“Vámonos Reyna, eres la que más ha hablado de todas las mañaneras desde que iniciamos el primero de octubre. ¡Récord mundial!”, expresó la mandataria federal para dar paso a la sección Suave Patria.

La titular del Ejecutivo federal rechazó que haya favoritismo para dar la palabra a las personas asistentes a la mañanera y pidió respeto para todos y todas quienes asisten al Salón Tesorería.

“Hay que respetarnos entre todos, no es un asunto aquí que si le dimos la palabra a una persona u otra”, declaró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/apr