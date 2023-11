Ayer, por segundo día consecutivo, el pleno de la Cámara de Diputados discutió el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024, y a pesar de que la tragedia ocasionada por el huracán Otis es un tema recurrente, hasta el momento no se ha aprobado etiquetar recursos para la reconstrucción de Acapulco y apoyar a los damnificados.

En la sesión se presentaron reservas a lo aprobado en lo general, el pasado 6 de noviembre y la solicitud constante de los legisladores panistas, que presentaron el mayor número de éstas, fue redirigir recursos para atender la emergencia que vive la población de Guerrero.

Cuestionaron que el gobierno federal planteó un proyecto de presupuesto que privilegia los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador, un presunto plan para financiar las campañas de Morena en 2024 y el uso discrecional de los recursos, a través de programas sociales, para comprar votos.

El diputado Guillermo Octavio Huerta (PAN) afirmó que las estimaciones presupuestales de los proyectos insignia del gobierno, son superiores a lo que requiere la reconstrucción Guerrero.

“En Acapulco, lo que se observa es la falta de atención desde el gobierno para atender las necesidades de la población”, aseguró.

En su turno, la diputada Yesenia Galarza Castro (PAN) lamentó que los acapulqueños tengan que sufrir la devastación ocasionada por el huracán y, además, el mal gobierno de Morena a nivel federal y local, con la presidenta municipal Abelina López.

“Hoy, nuestros hermanos de Guerrero claman nuestra ayuda, no es posible que este presupuesto lo quieran aprobar como ya es costumbre, sin moverle una sola coma. Los acapulqueños, no sólo tiene que vivir con la desgracia que les dejó el huracán, sino también con la desgracia de la presidencia municipal de Morena en Acapulco. No pueden ser tan insensibles e inhumanos, ya muestren que tiene un poquito de decisión propia”, refirió.

El diputado Gabriel Quadri (PAN) dijo que se necesita plantear un plan maestro de reconstrucción a largo plazo para Acapulco, ya que hasta el momento “no existe ningún elemento encaminado para la reconstrucción de Acapulco dentro del PEF-2024”.

También propuso rehabilitar el centro histórico y la Costera Miguel Alemán, y crear incentivos para rehabilitar hoteles y zonas turísticas del puerto, ya que los subsidios que pretende otorgar el gobierno federal no son suficientes.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) dijo que el diputado Quadri no tiene autoridad moral para criticar al gobierno y sus acciones en Acapulco, porque el legislador panista aseguró en 2019, que sin Guerrero, Oaxaca y Chiapas, México sería un país de primer mundo.

Añadió que la oposición quiere regresar el Fonden para desviar los recursos, y que durante la presidencia de Enrique Peña Nieto destinó 61 mil millones de pesos para atender a los damnificados de los huracanes Ingrid y Manuel, a través del Fonden, pero nunca les llegaron.

“No necesitamos una figurita financiera, que es el Fonden, que además han mentido por toda la República y han dicho, que si ¿quién se lo robo? Ustedes quieren el Fonden porque saben que ese sí se lo pueden robar”, dijo.

En tribuna, la diputada Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) aseguró que en el actual presupuesto no se atiende la emergencia derivada de Otis, y el gobierno no atiende las necesidades de la población en diversas zonas de Guerrero.

La diputada Karla Verónica González (PAN) acusó de negligente a la encargada nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, porque sólo declaró emergencia en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez.