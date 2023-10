Chalco, Estado de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aun cuando “algunos” se burlen de su estrategia de “abrazos y no balazos”, está bajando la incidencia delictiva lo cual no ha sido fácil.

“Aunque se burlan de mi algunos, no me importa, porque lo qué haciendo, estamos bajando la incidencia delictiva, no era fácil, pero vamos a avanzado en esto, atendiendo las necesidades”.

Al encabezar una supervisión de los programas del Bienestar, en el Deportivo Solidaridad de este municipio, acompañado por la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, el Ejecutivo dijo que el problema de la inseguridad no se resuelve con medidas como “la mano dura”, el uso de la fuerza o medidas coercitivas, sino que el mal se enfrenta con el bien y generando oportunidades para los jóvenes.

El Mandatario presumió a sus seguidores que es el Presidente con mayor edad (69 años) que sus antecesores.

“Por eso dicen mis adversarios, los conservadores, que ya estoy chocheando y viejito, guango, ¿saben qué? Estoy entero. Al cien. Y ya tengo mi tarjeta yo también”.

Incluso dijo que es más joven que los presidentes de Estados Unidos, China, Rusia y Brasil.

En esta unidad deportiva el presidente volvió a hacer una consulta a mano alzando donde la maestra Delfina Gómez “aprobó” por unanimidad en sus primeros 15 días de gobierno.