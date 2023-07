Diana Rangél Flores, aspirante ciudadana a la candidatura presidencial de la oposición, llegó a las 12:00 horas para registrarse ante el Comité organizador del Frente Amplio por México, pero fue "bateada" porque llegó sin cita.

En entrevista con medios de comunicación, aseguró que quiere sentarse en la silla presidencial para instaurar la pena de muerte a violadores y secuestradores, pues está harta de la violencia en México.

"Yo creo que sí hay cuestiones donde el estado mexicano ha sido muy laxo, yo sí soy de la idea de pena de muerte para violadores, secuestradores y todos aquellos que de alguna manera abusan de la infancia, de la adolescencia y de las mujeres, estoy harta de la violencia al igual que muchos ciudadanos de este país y eso es lo que me motiva", declaró.

La mujer, quien es Presidenta de la organización Casa Regan, y del Organismo Nacional de Mujeres de Generación Revolucionaria, explicó que desde que se anunció el proceso de inscripción, no encontró en dónde sacar cita, motivo por el que llegó de manera directa a registrarse.

"Estuvimos buscando la forma de podernos inscribir estuvimos buscando la convocatoria y no la encontramos, entonces determinamos que hoy veníamos y me vine sin cita, y aunque yo ya traía mi documentación no me la aceptaron, pero me pidieron llenar un formulario para que ellos me agenden", puntualizó.

Finalmente, dijo que dará el beneficio de la duda al Comité, antes de afirmar que existe discriminación para con las y los aspirantes ciudadanos.

"Quiero pensar que están sobresaturados, ojalá que sea eso y que no nos estén cerrando la puerta, porque primero no encontré los requisitos y ahora que traigo mis documentos no me permitieron registrarme, entonces sí parece que a quienes están recibiendo y dando más publicidad es a los representantes de las cúpulas partidistas", concluyó.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

