Así es el helicóptero en el que Monreal se trasladó a San Lázaro; esto cuesta un vuelo en él

El controversial vuelo en un helicóptero privado que realizó el pasado 12 de noviembre el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila dejó varias incógnitas, pues contradice uno de los principios de la Cuarta Transformación: la austeridad republicana.

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó el hecho en La mañanera del Pueblo; aclaró que no se ha utilizado dinero público para el uso del helicóptero.

Por otra parte destacó la importancia de poner el ejemplo de quienes pertenecen al movimiento de la Cuarta Transformación, “Nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo la presidenta, quien indicó desconoce a quién le pertenece la aeronave.

¿Cuánto cuesta viajar en este helicóptero?

El reportero de Radio Fórmula, Marcos Silva, especificó que el helicóptero se trata de un modelo Agusta AW-109SP de fabricante italiano y es ocupado como transporte vía ejecutivo.

El vuelo de la aeronave con matrícula N104EC cuesta alrededor de 5 mil 100 dólares.

Se ha registrado que vuela casi diario en México con trayectos de 14 minutos, dichos traslados se han realizado entre México y Toluca.

Entre estos trayectos se encuentra el del diputado.

El periodista señaló que este tipo de helicóptero es utilizado generalmente para servicios médicos y rescate en tierra y Mar.

Monreal: “cuando hay emergencias, mis amigos me dan aventón"

Ricardo Monreal reiteró que no utilizó recursos públicos, ya que en ocasiones le dan “aventón” sus amigos.

Lo anterior al ser videograbado abordando un helicóptero para trasladarse presuntamente desde San Lázaro.

“(...) ya se les dijo, no es de recursos públicos, no es un asunto que tenga que ver con ningún tipo de irregularidad y yo les he dicho que de manera, cuando hay emergencias y cuando hay asuntos, en ocasiones me dan aventón, son amigos, como comúnmente se dice, hay ocasiones donde la emergencia obliga y nunca lo he negado”.

“Quien trabaja anda en cielo, mar y tierra”: Pedro Haces

El diputado de Morena, Pedro Haces Barba, justificó el uso de aeronaves privadas por parte del líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, al señalar que “quien trabaja anda en cielo, mar y tierra”.

A su llegada a Palacio Nacional a la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con diputados y senadores de Morena y partidos aliados, el diputado guinda destacó que su compañero de partido no usó recursos públicos para la renta de estas aeronaves.

