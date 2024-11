El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reiteró que no utilizó recursos públicos, ya que en ocasiones le dan “aventón” sus amigos.

Lo anterior al ser videograbado abordando un helicóptero para trasladarse presuntamente desde San Lázaro.

“(...) ya se les dijo, no es de recursos públicos, no es un asunto que tenga que ver con ningún tipo de irregularidad y yo les he dicho que de manera, cuando hay emergencias y cuando hay asuntos, en ocasiones me dan aventón, son amigos, como comúnmente se dice, hay ocasiones donde la emergencia obliga y nunca lo he negado”.

Tuvo una emergencia y por eso tuvo que usar el helicóptero, Monreal confirmó esta versión, y aseguró que no tiene nada que ver con sus funciones como legislador.

“No tiene nada que ver con trabajo, ya no había sesión, era un asunto que no tiene que ver con recursos públicos con el uso de aparatos oficiales o instalaciones oficiales y que yo he afirmado que si estuve ahí”, dijo.

