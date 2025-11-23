Más Información

Buque Escuela Cuauhtémoc, de nuevo en casa; regresa a México tras 6 meses del accidente

Buque Escuela Cuauhtémoc, de nuevo en casa; regresa a México tras 6 meses del accidente

Raúl Rocha, director de Miss Universo, niega relación con la familia Bosch y acusa a medios de querer desacreditar al certamen

Raúl Rocha, director de Miss Universo, niega relación con la familia Bosch y acusa a medios de querer desacreditar al certamen

Patrulla de la Guardia Nacional provoca choque en Michoacán; hay 4 personas muertas, incluidos 2 menores

Patrulla de la Guardia Nacional provoca choque en Michoacán; hay 4 personas muertas, incluidos 2 menores

Tigres derrota al América en la final de la Liga MX Femenil; conquista su séptima estrella

Tigres derrota al América en la final de la Liga MX Femenil; conquista su séptima estrella

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Segob llama a mesa de trabajo ante amago de bloqueos para este lunes; pide evitar acciones que afecten a la ciudadanía

Segob llama a mesa de trabajo ante amago de bloqueos para este lunes; pide evitar acciones que afecten a la ciudadanía

La Secretaría de la Defensa Nacional () informó que este domingo arribaron 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Chihuahua para reforzar el actual despliegue operativo que mantiene la 5/a. Zona Militar en esa entidad.

Los uniformados llegaron al Aeropuerto Internacional de Chihuahua “General Roberto Fierro Villalobos” en un avión Boeing 727 de transporte pesado de la (), procedentes de la Base Aérea Militar No. 19, Ciudad de México.

Lee también

La dependencia señaló que los efectivos contribuirán a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país.

La misión de las unidades de Fuerzas Especiales en refuerzo es colaborar estrechamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno de la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza y respetando los derechos humanos, en beneficio de la población.

Lee también

Este domingo 23 de noviembre de 2025 arribaron 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Chihuahua. Foto: Especial
Este domingo 23 de noviembre de 2025 arribaron 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Chihuahua. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]