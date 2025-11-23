La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que este domingo arribaron 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Chihuahua para reforzar el actual despliegue operativo que mantiene la 5/a. Zona Militar en esa entidad.

Los uniformados llegaron al Aeropuerto Internacional de Chihuahua “General Roberto Fierro Villalobos” en un avión Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional (GN), procedentes de la Base Aérea Militar No. 19, Ciudad de México.

La dependencia señaló que los efectivos contribuirán a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país.

La misión de las unidades de Fuerzas Especiales en refuerzo es colaborar estrechamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno de la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza y respetando los derechos humanos, en beneficio de la población.

Este domingo 23 de noviembre de 2025 arribaron 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Chihuahua. Foto: Especial

