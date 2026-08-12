La Secretaría de Salud informó que el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) inició el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2026.

De agosto a diciembre, recolectarán información en aproximadamente 12 mil viviendas distribuidas en ocho regiones del país, sobre el uso de servicios de salud, vacunación, enfermedades crónicas y hábitos de vida.

También se recopilarán datos sobre salud mental y funcionalidad en adultos mayores, concentración de plomo en sangre en niñas, niños y mujeres embarazadas, anticuerpos contra enfermedades prevenibles por vacunación.

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Así como conocimiento y uso del etiquetado frontal de alimentos y un componente cardiovascular avanzado que incluye electrocardiogramas portátiles y mediciones de composición corporal por bioimpedancia.

De acuerdo con la Ssa, la encuesta tiene el propósito de describir cuantitativamente el estado de salud y nutrición de la población en 2026; generar estimaciones representativas para las 32 entidades federativas al conjuntar varias ediciones de la Ensanut Continua; y aportar evidencia científica que sirva de base para la toma de decisiones en materia de salud pública.

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