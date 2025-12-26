La Comisión de Educación del Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por la senadora Cynthia López Castro para prohibir el uso de la imagen, voz y datos personales de niñas, niños y adolescentes con fines comerciales en escuelas públicas y privadas, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de madres, padres o tutores.

La propuesta busca proteger los derechos de la niñez frente al uso indiscriminado de su imagen en redes sociales, páginas web, publicidad institucional y material de mercadotecnia escolar.

“Las niñas y los niños no son anuncios ni herramientas de marketing. Su imagen, su voz y sus datos personales son derechos que deben protegerse, no explotarse”, afirmó la senadora de Morena, secretaria de la Comisión de Educación.

Explicó que la iniciativa responde a una práctica cada vez más frecuente en centros educativos, particularmente privados, donde se utilizan fotografías, videos y testimonios de estudiantes para promocionar servicios educativos sin el consentimiento informado de las familias, lo que expone a las infancias a riesgos como acoso digital, suplantación de identidad, uso indebido de datos personales y manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial.

El dictamen aprobado adiciona el Artículo 73 Bis a la Ley General de Educación, estableciendo que ninguna escuela podrá utilizar, difundir o distribuir la imagen, voz o datos personales de menores con fines comerciales.

El uso de estos materiales solo será posible con autorización previa, expresa, informada y por escrito de madres, padres o tutores.

El consentimiento podrá revocarse en cualquier momento, sin que ello afecte los derechos ni la situación escolar del estudiante.

La prohibición aplica a cualquier medio físico o digital, incluyendo redes sociales y plataformas electrónicas.

La reforma se sustenta en el principio del interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4º de la Constitución, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación mexicana en materia de protección de datos personales.

“Esta reforma pone límites claros: la escuela es un espacio de aprendizaje y protección, no una vitrina comercial. Estamos cerrando una laguna legal y colocando a la niñez en el centro de la política educativa”, subrayó López Castro.

Tras su aprobación en comisiones, la iniciativa será turnada al pleno del Senado de la República en el próximo periodo de sesiones y, posteriormente, enviada a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.

