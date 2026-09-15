Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron, por unanimidad de 29 votos a favor, la realización de parlamento abierto para analizar el Paquete Económico 2027, así como las iniciativas presidenciales en materia de economía digital y para reformar la Ley Aduanera.

Convocarán a expertos del sector público, privado y social, a fin de conocer sus puntos de vista, adelantó el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de dicha comisión.

Se prevé que la próxima semana se emita el acuerdo para definir las fechas de los parlamentos y comparecencias.

“Una vez que se aprobó el método, una vez que se aprobaron los acuerdos, la junta directiva de la comisión aprobará el calendario a partir de las opiniones que presente cada grupo parlamentario. Yo creo que esta misma semana nos vamos a convocar”, comentó al término de la reunión.

Asimismo, la Comisión de Hacienda avaló citar a comparecer a diversos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Quienes acudirán al recinto legislativo son la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez; el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera; el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino; y la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García.

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La comisión se instaló en sesión permanente para continuar con el análisis del Paquete Económico. El diputado morenista dijo que el objetivo es que se tengan los dictámenes antes del 20 de octubre.

Las reuniones con los titulares de las subsecretarías de Hacienda y Crédito Público y de Ingresos, del SAT y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como con representantes de los sectores social y privados, serán para analizar la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta.

“El día de hoy [ayer], la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados acordó constituirse en reunión permanente para el análisis y dictaminación de cinco instrumentos normativos, tres en materia del Paquete Económico en materia de ingresos, que son Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027… la Ley de Derechos… la Ley del Impuesto Sobre la Renta… la nueva ley que expide, de economía digital para pagos digitales y electrónicos, así como la iniciativa que reforma y adiciona la Ley Aduanera”, explicó el presidente de la comisión.

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Las reuniones tendrán la finalidad de analizar la iniciativa que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, así como la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

Estas dos últimas iniciativas, propuestas por la presidenta Sheinbaum, fueron recibidas la semana pasada por la Cámara de Diputados.

En el caso de la reforma a la Ley de Aduanas, propone facultar al gobierno federal para embargar mercancía importada a través de aduanas, cuando el precio declarado durante su ingreso sea menor a 20% del precio que se maneja en el mercado mexicano.

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El proyecto de modificación al artículo 25 constitucional busca evitar prácticas de subvaluación en perjuicio de la recaudación y de los productores nacionales y demás participantes del mercado que cumplen con sus obligaciones fiscales y aduaneras.

“La declaración de un valor en aduana inferior al que corresponda conforme a las disposiciones aplicables puede reducir indebidamente el monto de las contribuciones y afectar el efecto regulatorio del arancel. Las prácticas de subvaluación perjudican la recaudación”, dice la propuesta.

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