Aspirantes de oposición a la candidatura presidencial solicitaron una reunión en calidad de urgente al comité organizador del Frente Amplio por México, con el objetivo de solicitar modificaciones a la plataforma que les permita acelerar la carga de firmas al sistema, pues señalaron que a una semana de su puesta en marcha continúa fallando.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge Luis Preciado dio a conocer que el escrito conjunto ya tiene su firma, así como la del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

“Yo estoy proponiendo una reunión en calidad de urgente con las y los integrantes del comité organizador para revisar las posibilidades que existen de mejorar el sistema o, en su caso, modificarlo para que las cosas puedan fluir de manera más fácil.

“Es un modelo que nos está dificultando mucho el registro. La solicitud ya la firmó el equipo de Creel, el equipo de Cabeza de Vaca, y estamos buscando a otros aspirantes, yo creo que se van a suscribir todos los equipos, porque es una falla generalizada que nos está afectando a todas y todos”, puntualizó Preciado Rodríguez.

Detalló que a una semana de su puesta en marcha, el sistema está permitiendo que los ciudadanos se registren, “pero para concluir el proceso tarda hasta tres días”, mientras que de las mil cuentas que les fueron otorgadas a los aspirantes para que sus operadores recolecten firmas, “no hemos logrado dar de alta a un solo operador, entonces estamos superatorados”.

Por lo anterior, en la reunión solicitarán la eliminación del correo electrónico, así como la verificación por OSR y que se amplíe el plazo para recabar las firmas.

“Son varios candados que no han permitido que este sistema realmente sea operativo a la velocidad que nosotros quisiéramos, en mi caso particular yo traigo registros de más o menos 50 mil personas, pero no he podido subir ni siquiera 5%, para que te des una idea”, aseguró.

“Debido a que el sistema se ha visto desbordado y la nula operatividad demostrada, proponemos que para hacer eficientes los recursos de la solución, se eliminen procesos que consideramos redundantes”, señala en una carta en poder de EL UNIVERSAL.

Propone que sólo exista un acceso administrativo y un link universal, “donde todos y cada uno de los aspirantes puedan registrar sus simpatías sin necesidad de un prerregistro de correo electrónico, ya que redundando en el punto anterior dicha información será cotejada en tiempo real con el Instituto Nacional Electoral (INE)”.

El aspirante panista advirtió que las fallas en el sistema están descalificando el proceso interno del Frente Amplio por México, por lo que hizo votos para que el problema se solucione a la brevedad.

“Lo más preocupante son las suspicacias que despierta, ya hay gente que empieza cuestionar la transparencia del proceso, y creo que lo más grave de eso es que descalifica el proceso en su totalidad.

“La gente puede llegar a pensar que el sistema está siendo manipulado y es lo que yo no quiero, porque a final del día quien gane el proceso, sea yo u otro, sería lamentable que llegara cuestionado por un sistema que no sirvió”, precisó.

En la misiva también se plantea la integración de un subcomité tecnológico como parte de la secretaría técnica del comité organizador “con representación por parte de cada aspirante para aportar y revisar técnicamente las soluciones tecnológicas que se decida adoptar, entre otros temas”.

La petición fue recibida por el comité organizador la tarde de ayer domingo, y fue analizada en una junta que sostuvieron los integrantes vía zoom.

Tras la reunión, determinaron aceptar la solicitud, y se citó a los aspirantes para este lunes en punto de las 18:00 horas.

Los 13 aspirantes deberán presentarse en el tercer piso del edificio conocido como Torre Azul, ubicado sobre la avenida Paseo de la Reforma 138.

De forma paralela, quienes firmaron la carta ofrecerán conferencias de prensa para “presionar” mediáticamente al comité.

Preciado Rodríguez grabará un mensaje sobre el tema que subirá a sus redes al mediodía de este lunes, mientras que Creel Miranda ofrecerá una conferencia de prensa programada para las 13:00 horas.