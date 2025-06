La senadora de Morena Andrea Chávez Treviño, puso fin a las especulaciones al aclarar que no tiene interés en buscar la Presidencia del Senado de la República pero no descarta su candidatura a la gubernatura de Chihuahua en 2027, su estado natal.

En un video compartido en redes sociales, la legisladora se dijo sorprendida de la expectativa que se ha creado entorno a su eventual postulación para relevar en el cargo a Gerardo Fernández Noroña.

“Me sorprendió la expectativa precisamente porque yo acostumbro a ser bastante clara y comunicativa cuando doy un paso al frente en alguna aspiración política legítima, y la verdad es que esta vez no ha sido la excepción: No he comunicado que busque presidir el Senado de la República porque no busco presidir el Senado de la República”, recalcó.

Andrea Chávez afirmó que "esta decisión la tomó hace mucho tiempo" y enfatizó que "ella no se mueve en la intriga, ni tiene planes secretos, ni plan B".

Lee también Avanza en el Senado reforma al combate a trata de personas; Secretaría de Hacienda podrá denunciar ante el MP

Durante estas semanas, muchos medios de comunicación me han preguntado si presidiré el Senado de la República.



Yo no juego a las intrigas, y como buena chihuahuense, hablo claro, firme y sin rodeos.



Aquí tienen la respuesta que ayer les prometí. pic.twitter.com/Q5gXOf8UU9 — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) June 25, 2025

Reiteró que su prioridad es "servir al pueblo de Chihuahua, su estado natal que busca gobernar", aunque en el video no menciona explícitamente esta aspiración.

"Esta es una decisión previsible, y que tomé hace mucho tiempo, porque como es público, evidente, y notorio, mi prioridad es representar con compromiso, cercanía y entrega al pueblo de Chihuahua, que por primera vez depositó masivamente su confianza este pasado 2024, en la Cuarta Transformación", aseguró.

“Yo tengo una palabra empeñada con mi pueblo, y no me voy a desviar de ese camino, porque como me enseñó un gobernador indígena en Guachochi: “quién se desvía de su verdadero camino, corre el riesgo de no encontrarse jamás”.

Lee también Senado aprueba creación de la Llave MX para eliminar burocracia; turnan al Ejecutivo para su publicación

Dijo que a pesar del gran honor que representa encabezar uno de los poderes de la Unión, “en este momento, los actos protocolarios, el tener que llamar la atención de los maleducados panistas que gritan e insultan y la neutralidad discursiva, no llaman demasiado mi atención e implicarían apagar, atenuar o moderar una voz combativa, frontal y necesaria para denunciar el desgobierno en Chihuahua”.

“Prefiero estar, sin lugar a duda, en la Sierra Tarahumara, logrando, como lo estamos haciendo, que cientos de miles de chihuahuenses se sientan por fin escuchados y representados".

“Estar del lado de las trabajadoras y trabajadores que levantan y acuestan al sol cada día en mi frontera hermosa, Ciudad Juárez, olvidada y abandonada por tantos años desde el poder, que hoy es una prioridad para la Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum”, puntualizó.

Finalmente, anunció una nueva gira territorial que abarcará los 67 municipios de Chihuahua durante el receso legislativo.

Lee también Ellos son los 10 cónsules ratificados en el Senado; desde un excomandante de la GN hasta un "golden boy" de Peña Nieto

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js