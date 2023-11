El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que antes de que concluya su sexenio, hará el último intento para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena), pero si no se puede, recomendó que la institución no se quede ni en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni en la Secretaría de Gobernación "para que no se corrompa".

“Y si ya no se puede, cuando menos hay la constancia. En una de esas, si quien llegue tiene mayoría calificada en el Congreso, va a poder reformar la Constitución y se va a lograr eso, que yo lo recomendaría. Yo no dejaría la Guardia Nacional ni en la Secretaría de Seguridad Pública ni en Gobernación, es la Secretaría de la Defensa, así de claro”, dijo en su conferencia mañanera de este miércoles 8 de noviembre en Palacio Nacional.

“No me vengan con el cuento de la militarización, porque ya han engañado mucho y manipulado mucho con eso”, expresó.

Explicó que el Ejército mexicano es distinto a otros ejércitos, que este es un Ejército que surge del movimiento revolucionario.

“Vean ustedes, acérquense, platiquen con los soldados, mujeres y hombres, platiquen con ellos, incluso con los mandos; o sea, no pongan una barrera por medio, no actúen de manera dogmática, apliquen el juicio práctico y hablen con la gente. Son hijos de campesinos, son hijos de obreros, son hijos de comerciantes, hijos de profesionales, hijos de militares”, mencionó.

