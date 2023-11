El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, se enfrascó en una breve discusión con un estudiante, quien le pidió no politizar un evento en Puebla.

En un video difundido en redes sociales, se observa el momento en que el joven le dice a Concheiro: "Señor, no haga política, por favor, con los jóvenes", a los que el subsecretario le responde: "¿Cuántas materias debes, cuántas materias debes? Entonces por qué estás aquí desafiando".

"No, no, no, no, nosotros somos jóvenes, venimos aquí a participar y no tenemos por qué hablar de políticos", comenta el estudiante, al parecer del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

El subsecretario de Educación Superior le dice al joven que precisamente está haciendo política, "viniste a estropear un acto". "Yo sí fui dirigente estudiantil", asegura Concheiro, quien es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), licenciado en Economía por la UNAM y profesor distinguido de la UAM.

A @ConcheirLuciano, Subsecretario de Educación Superior, un alumno del #TecNM le pide no politizar un evento académico y él responde con jaloneos y preguntándole cuántas materias debe y después "joveneándolo" diciendo "yo sí fui dirigente estudiantil". pic.twitter.com/6O1JsGuUjl — Juan Carlos Sánchez Díaz 📷 (@carlosPRESS) November 8, 2023

¿Quién es Luciano Concheiro?

Acompañado de María Merlo, secretaria de educación pública en Puebla, y del Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, el director general del TecNM, Ramón Jiménez, presidió la inauguración de la Etapa Nacional del InnovaTecNM 2023.

Luciano Concheiro fue dirigente estudiantil en los movimientos de 1968 y 1971 y se autodefine como "sobreviviente de la Masacre del 2 de octubre". Además ha sido miembro de Morena desde sus inicios.

Junto a Marx Arriaga, Concheiro es ideólogo de los nuevos materiales educativos de la SEP.

