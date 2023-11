El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Poder Judicial de la Federación a resolver la devolución de 15 mil millones de pesos –de sus fideicomisos- para destinarlos a las personas damnificadas de Guerrero tras el paso del huracán “Otis”.

“Por cierto, no he escuchado nada, lo de la devolución, eso es lo que me importa, lo de los 15 mil millones para Acapulco”, dijo en su conferencia mañanera de este miércoles 8 de noviembre en Palacio Nacional.

El pasado 31 de octubre, López Obrador planteó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucia Piña Hernández, un acuerdo para que esos recursos se destinaran a atender los daños provocados por el huracán.

“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco”, dijo.

La ministra Piña Hernández respaldó la propuesta del Presidente de destinar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial a la ayuda de las personas damnificadas.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador dijo que el tema lo lleva la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, pero hasta el momento la encargada de la política interna no le ha dado un informe.

“Quiero ver porque ya, eso se puede resolver pronto, y va a ayudar mucho”, urgió el presidente López Obrador.

