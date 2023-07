Por segunda semana consecutiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó con sus recomendaciones de 10 canciones para que los jóvenes ya no escuchen corridos tumbados ni canciones con contenido violento como las que interpreta Peso Pluma.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador pidió que en el Salón Tesorería se pusiera “América”, de Los Tigres del Norte con Residente y Calle 13.

“Para los jóvenes”, expresó López Obrador.

Lee también AMLO asegura que Xóchitl Gálvez es la candidata de la oposición rumbo al 2024

Al inicio de la semana pasada, el presidente López Obrador criticó nuevos géneros musicales que “se ponen de moda” entre los jóvenes, entre estos los corridos tumbados, con intérpretes como Peso Pluma o Natanael Cano.

“Nada que música buena ondita y de avanzada y rebelde, no, eso no es la felicidad”, dijo López Obrador al mencionar que haría una lista de 10 recomendaciones musicales.

“El otro día hablé de las canciones, estas que se ponen de moda, y a lo mejor no les va a gustar a los jóvenes y a los cantautores, pero no me importa que no les guste porque son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas, y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos, y ese tipo de corridos con esas letras dirigida a los jóvenes.

Lee también AMLO pide "Frágil" de Yahritza y Grupo Frontera como su tercera recomendación musical para los jóvenes

“Y yo soy muy malpensado o precavido, siempre pregunto: ¿Y de parte de quién? ¿Quiénes promueven todo eso?”, expresó en su mañanera del lunes 26 de junio.

Las primeras 5 recomendaciones de AMLO

1.- López Obrador pidió que se pusiera “Ya Supérame”, de Grupo Firme.

“Hay música muy buena para jóvenes, pero buena, buena, buena. Esa de Firme me gusta mucho a mí y le gusta a los jóvenes, esa de Supérame. Ponla, ponla, ponla, pero de cuando estuvieron aquí en el Zócalo. Porque ahí están unas niñas, sí, jóvenes, cantándola, sí”, declaró.

Lee también “Te mereces un amor”, la segunda recomendación de las “10 rolas buenas, buenas” de AMLO

2.- El martes 27 de junio, el Presidente recomendó “No se va”, de Grupo Frontera.

“Y en el caso de la música hay un amplio repertorio de canciones que no tienen que ver con las drogas, ni con la violencia, que tienen que ver con el amor. Y yo dije que iba a presentar un repertorio no muy grande, todavía tengo que agregar lo de los derechos de autor, no me vayan a cepillar, pero vamos a empezar con una que me gusta. Y a ver, que me digan los jóvenes si no rifa esta que les voy a poner, esa que se llama: ‘No se va’”, dijo.

3.- El miércoles 28, López Obrador recomendó “Te mereces un amor”, de Vivir Quintana.

“Hoy vamos a poner otra canción que me gusta a mí para los jóvenes, porque voy a empezar a dar, ya lo dije, todo un repertorio para los jóvenes, porque se puede ser feliz sin estar escuchando esas cosas”, dijo ese día.

Lee también AMLO recomienda "No se va" de Grupo Frontera a los jóvenes y rechaza los "corridos tumbados"

4.- El jueves, el presidente López Obrador pidió que se escuchara en el Salón Tesorería “Frágil”, de Yahritza y Su Esencia con Grupo Frontera.

"Antes de terminar, vamos a escuchar una rola para los jóvenes, del álbum que les estoy preparando porque sí hay opciones", declaró.

5.- Este viernes, el presidente López Obrador había terminado ya su conferencia, pero regresó para recomendar “Latinoamérica”, de Lila Downs con Residente y Calle 13.

“Esa es muy buena porque además tiene que ver con nuestra América”, expresó.

Con información de Alberto Morales

Lee también “Nada de que música buena ondita”: AMLO arremete contra los corridos tumbados… y pone de ejemplo a Grupo Firme