Al hacer un llamado a seguir combatiendo “el lujo barato”, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó los corridos tumbados, cuyas reproducciones en plataformas están de moda entre los jóvenes.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador criticó la letra de algunas canciones: No nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas y que dicen que tienen un arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos, con esas letras dirigidas a los jóvenes”.

“Y yo soy muy mal pensado o precavido, siempre pregunto ‘y de parte de quién’, quienes promueven todo eso”, dijo el Presidente al destacar la campaña de su gobierno contra el consumo de drogas.

“No acepten que les pinten el mundo color de rosa, cuando el consumo de la droga destruye en seis meses, nada de que música buena ondita y de avanzada y rebelde. ¡No! Eso no es la felicidad”, declaró.

López Obrador precisó que no hay que prohibir los corridos tumbados, “nada más sí orientar a los jóvenes”.

El presidente López Obrador refirió que se puede tener pareja, además que hay que amarse, bailar, convivir y ser felices “pero hay otras formas, no es la droga, no es la violencia, no es el querer triunfar a como sea afectando a otros”.

Criticó además que hay canciones que mencionan la posesión de camionetas de lujo como Mercedes Benz y calificó como “muy idiotizante” el comercial para promocionar “¿Y la Cheyenne, apá?”.

“Hay música muy buena para jóvenes, buena, buena, buena”, dijo López Obrador al pedir que se pusiera en el Salón Tesorería “Ya Supérame”, de Grupo Firme.

“No hay censura, prohibido prohibir, nada más es que tengamos todos la posibilidad de opinar (...) No le hace que se enojen los muchachos y muchachas”, expresó al mencionar que estaría tratando el tema constantemente.

“Que sigan escuchando todo, prohibido prohibir, nada más que mucho cuidado, mucho ojo, mucho ojo”, dijo y mencionó que va a presentar una selección con 10 rolas “buenas, buenas, buenas”.

Con información de Pedro Villa y Caña