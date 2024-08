El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que dar solución a los problemas de inundaciones que sufre con frecuencia Chalco, Estado de México, es uno de los pendientes de su gestión, por lo que se heredará al sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que se está atendiendo a las personas afectadas por las inundaciones en la que todavía se encuentran algunas colonias de ese municipio mexiquense y detalló que solo hay 70 personas en refugios.

Al manifestar que es “temporada de zopilotes” rechazó que vaya acudir a Chalco, pues justificó que en caso de ir, acudiría la provocación de opositores conservadores, por lo que debe de cuidar la investidura presidencia.

Acusó que en 36 años de política neoliberal, los gobiernos solo se dedicaron a robar y a impulsar una política privatizadora.

“Nos quedaron muchos pendientes porque fue mucho el atraso, mucho el rezago , imagínense 36 años de política neoliberal o neoporfirista en donde solo se dedicaron a robar, y facilitar la política privatizadora (…) ¿Qué pasaba con el pueblo? Estaba en el más completo abandono, en Chalco, en Neza, en Ecatepec, en la Montaña de Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en todos lados.

“¿Este pendiente se lo va heredar al nuevo gobierno que va encabezar la doctora Claudia Sheinbaum?”, se le preguntó.

“Sí, sí afortunadamente no regresaron los corruptos, y va continuar la transformación y tienen esperanzas los pobres y los que están exigiendo justicia con razón. Imagínense cuántos damnificados por la política neoliberal, millones, pero me alegra, me estimula que el pueblo haya decidido bien para que continúe el proceso de transformación.

“Tenemos el Plan DNIII, Marina, la gente de Chalco, saben que ahí están soldados de la Guardia Nacional, de Protección Civil, marinos, que se les están ayudando”, respondió.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que estos problemas son usados por la oposición para cuestionar al gobierno federal y decir "¿Qué hace el gobierno?".

“¿Piensa ir a Chalco?”, se le insistió en Palacio Nacional.

-No, no, porque está atendiéndose. Nos queda un kinder que no se ha podido, ya se limpió, pero volvió a anegarse. Estoy pendiente, tenemos 70 personas en el refugio, las personas están regresando a sus casas y estamos atendiendo.

“¿Saben por qué no voy? Por lo mismo que no fui en su momento a Acapulco, porque están como buitres, es temporada de zopilotes, entonces tengo que cuidar la investidura presidencial. No es Andrés Manuel, ya una vez que entregue la banda presidencial voy a ser Andrés Manuel de Tepetitán, hasta voy a poder decir, `A la salida nos vemos´. No me puedo exponer, si digo `voy a ir a Chalco´, ahí va la provocación de los conservadores, tengo que cuidar eso, pero no quiere decir que no se esté atendiendo a la gente de Chalco”, dijo.





























