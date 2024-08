Chalco, Méx.—Juan Antonio Escobar y José Israel Cervantes, son dos operadores de un camión vactor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) quienes llegaron a apoyar a la población con la extracción de aguas residuales de las colonias inundadas, pero por hacer esa labor estuvieron a punto de ser agredidos por vecinos de la colonia Covadonga.

“La estábamos tirando a un lado del pozo, que está a un lado de Soriana y salió la gente de ahí, los colonos y nos corrieron, que no podíamos tirar ahí el agua, no nos dieron ninguna explicación, nada más que no, que ellos no daban autorización y ya salió el del pozo y nos dijo ya no nos dejan tirar y ya nos tuvimos que retirar”, relató.

Al no dejar los habitantes de la colonia Covadonga drenar los 8 mil litros que habían succionado de las calles de Culturas de Mexico, los dos miembros de Sacmex tuvieron que viajar desde el municipio mexiquense de Chalco hasta Tlatelolco para descargar lo que transportaban.

Lee también: Chalco bajo el agua: Dos semanas viviendo en la azotea

“Nos tuvimos que ir con la unidad de aquí hasta por allá de Tlatelolco cargada, cuando al camión le hace daño trasladarse esas distancias por el peso que genera el agua. Nos fuimos a la Ciudad de México, ya nos retiramos de aquí y nos tuvimos que llevar el camión cargado porque aquí ya no nos dieron chance de tirar el agua”, narró.

Ante la oposición de los vecinos de la colonia Covadonga de que dejaran el agua residual en ese punto, este jueves regresaron a las calles de la colonia Culturas de México, extrajeron el líquido y ahora lo llevaron al colector que se encuentra sobre la misma avenida Solidaridad, de donde es bombeado hacia la misma red de drenaje que en esa área de Chalco se encuentra bien, para dirigirla a la Planta de Bombeo PB 12, que está a un costado del puente de Tlapacoya, que conecta a Chalco, Valle de Chalco con Ixtapaluca del otro lado de la autopista México-Puebla.

Según el gobierno local de Chalco, los habitantes de Covadonga se oponen a que descarguen las aguas negras en su comunidad porque se esparció el rumor entre las familias, que si esa acción continúa los que se van a inundar ahora serán ellos.

Juan Antonio Escobar, el otro operador del vactor, explicó que el miércoles hicieron siete viajes, de la colonia Culturas de México, hasta antes de que les fuera impedida la descarga en la colonia Covadonga.

En cada vuelta cargan 8 mil litros de aguas residuales, que es la capacidad de esa unidad, en la que emplean para llenarla entre 10 a 15 minutos. En esa jornada laboral extrajeron de las calles de Culturas de México 56 mil litros de líquido.

Lee también: Bajo nivel de agua; 39 calles siguen anegadas: CNPC

“Vamos a vaciar al colector, allá la tubería está muy bien, por eso se drena ahí, si drenas aquí cerca se regresa el agua, no tiene ningún caso hacer un tipo fuente, así se le llamaría eso, por eso vamos a tirar hasta allá para que no haya ningún regreso”, explicó.

El director de Gobierno del ayuntamiento de Chalco, Gerardo Hernández Carmona, informó que el 13 de agosto lograron, en conjunto con la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), eliminar el tapón de basura que impedía el desalojo de aguas residuales, pero aún existe una contrapendiente de 2.2 metros en el viejo Colector Solidaridad, debido a asentamientos irregulares en la zona.

El funcionario comentó que para este fin de semana podrían bajar los niveles de agua en las comunidades inundadas.