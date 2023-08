El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el próximo o la próxima titular del Ejecutivo deben seguir informando a los mexicanos, como él lo hace con sus conferencias mañaneras diarias desde Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera de este jueves 17 de agosto, López Obrador dijo que debe haber comunicación permanente “para que se garantice el derecho del pueblo a la información, es un derecho que no se garantizaba, lo tenían acaparado algunos”. Aseguró que en caso de que gane la oposición en 2024, regresarán “al boletín”.

“A lo mejor no es mañanera, ni conferencia diaria, pero hay mecanismos. Puede tener la próxima, el próximo presidente su plataforma. Lo pueden hacer hasta más continuo de lo que nosotros hacemos (...) Yo creo que lo van a continuar haciendo, no igual, por eso hablamos de que en nuestro movimiento se busca la continuidad del proyecto de transformación con cambio porque cada quien tiene su estilo”, dijo.

Al lanzarse otra vez contra los medios, el presidente López Obrador acusó que “antes no había ninguna posibilidad de defensa” y refirió que “ahora la información no está controlada”.

“Afortunadamente ya existen las redes sociales y sí es muy importante, para enfrentar a estos grupos ventajosos, el que gobierne tenga la posibilidad de tener una comunicación permanente y directa con el pueblo”, dijo.

“¿Usted imagina a alguien del grupo opositor haciendo este ejercicio diario?, se le preguntó.

“No, no, no, no. Nunca lo han hecho, no, no, no, esos volverían al boletín y al soborno. Entonces todos en coro seguían gritando como pregoneros, pero a favor del régimen, y callando también”, respondió.

“Sí hace falta, si se busca un gobierno honesto- no significa pelearse con nadie, esto no es pleito, esto es un debate- nada más que sí hay que defender el interés público porque si no, atracan el erario y de dónde va a salir el dinero para el pueblo, para el desarrollo del país”, agregó.

Agregó que se pueden tener con los medios convenios de publicidad, pero “moderados”.



