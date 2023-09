El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su acérrimo rival político, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que “no se preocupe” porque es una “volada” que lo llamará a cuentas para acusarlo de tortura en el caso Colosio.

En su conferencia mañanera de este miércoles 20 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador se refirió de manera irónica a una columna del periodista Raymundo Riva Palacio en la cual señala López Obrador busca acusar al expresidente priista de tortura contra Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, así como de violaciones al debido proceso en el caso.

“¿De dónde saca esto? Aquí aprovecho para decirle al licenciado Salinas que no se preocupe porque no he recibido ni un solo informe, ni un solo escrito sobre esto, pero éste ya voló”, declaró el presidente López Obrador.

Lee también Desaparecen archivos de AMLO, Salinas y Bartlett

Acusó además que ese es "el periodismo de la derecha" y "del conservadurismo".

“Yo no sabía, y no miento, no mentir, no robar y no traicionar, pero sí me llamó la atención esto que no pueden en los programas de televisión y de radio equilibrar un poco”, dijo.

“Como consejo”, López Obrador sugirió que cambien el pensamiento de los analistas o los enfoques: ”Un consejo no se le puede negar a nadie en una de esas me hacen caso, porque si no pues esto es burdo, es ridículo, es una falta de respeto a la gente, a lectores televidentes a radioescuchas, al pueblo”.







apr