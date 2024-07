Santiago de Querétaro.—De cara a la elección presidencial de Estados Unidos, el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador aseguró que van a tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, y aseguró que "nosotros no queremos volver a ser colonia de ningún país extranjero".

Durante la Evaluación de Programas del Bienestar, en compañía de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, López Obrador aseguró que van a tener buenas relaciones con todos los pueblos, y con todos los gobiernos del mundo, y que así como respetan a otras naciones pidió lo mismo para México.

"Vamos a tener siempre buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo, pero nos van a respetar, así como nosotros vamos a respetar a otros gobiernos y a otros pueblos, a otras naciones, así van a seguir respetando a México, porque nosotros no queremos volver a ser colonia de ningún país extranjero, nosotros queremos seguir siendo un país libre, independiente y soberano. Eso es México, nuestro querido México", destacó.

El presidente señaló que se va a seguir avanzando en una sociedad mejor, es decir justa, igualitaria, y humana, pero también de un México más independiente.

"Vamos a seguir avanzando hacia una sociedad mejor. ¿Qué significa una sociedad mejor? Una sociedad más igualitaria, más justa, más humana, más libre, más democrática y también un México más independiente y más soberano", comentó.

Por otro lado, López Obrador señaló que en Querétaro hay violencia por el narcotráfico, pero "no se tiene violencia por el consumo de drogas".

"Y aquí como tenemos familias bien integradas, bien unidas, muy fraternas, pues por eso no tenemos tanta demanda de droga. Y ahora que estamos atendiendo a nuestros jóvenes, mejor, porque antes no volteaban a ver a los jóvenes. (...) ya estamos atendiendo las causas porque no vamos a poder enfrentar el flagelo de la violencia si no atendemos las causas".

Agregó: "No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No es nada más decir más mano madura, cárceles, leyes más severas, más policías, más soldados. No. No. Se puede tener un policía en cada esquina, pero si no se tienen las causas, si no hay trabajo, si no hay salario justo, si no se fortalecen valores culturales, morales, espirituales, no se avanza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien".

