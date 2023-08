Al contar otra vez que en 2012 llegó a un acuerdo con Marcelo Ebrard para que él fuera electo candidato presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar al periodista Ciro Gómez Leyva por sus comentarios y análisis de hace 11 años.

En su conferencia mañanera de este jueves 31 de agosto en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que en ese entonces “vinculados con Calderón” hacían encuestas que el periodista transmitía en sus espacios informativos.

“Marcelo se portó a la altura, porque todos estos que no me querían lo estuvieron sonsacando para que no aceptara los resultados y Marcelo se puso cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas.

“Bueno, qué está haciendo ahora Ciro. ¡Lo mismo en favor de quien ya resultó (Xóchitl Gálvez), también con encuestas!”, expresó sobre el periodista y el proceso del Frente Amplio.

Lee también “Gané la apuesta”: AMLO por triunfo de Xóchitl Gálvez en encuestas del Frente Amplio

En el Salón Tesorería, el Presidente expuso supuestas palabras de Gómez Leyva de 2012: “En su noticiero de radio Ciro Gómez Leyva sentenció: ‘lo relevante no es solo que Ebrard va adelante de AMLO, sino que lo arrasa’”.

“Ciro, te mando un saludo; o sea, no es nada personal, es político en el buen sentido del término, pero esto es lo que decía, a esto me refiero”, expresó López Obrador al referirse a un texto del 6 de septiembre de 2011.

“Ahora vuelve otra vez, esto es en el 11. Estamos en el 23, cuántos años han pasado, no cambian, o sea”, agregó al atribuirle a Gómez Leyva dichos sobre Santiago Creel y Beatriz Paredes.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

apr/rmlgv