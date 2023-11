Tijuana, BC.- Al manifestar que “No está sola" y "tiene todo el apoyo del gobierno”, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su apoyo a la gobernadora de Baja California por Morena, Marina del Pilar Ávila.

En su conferencia mañanera de este 10 de noviembre en las instalaciones de la Zona Militar 2 en Tijuana, y como muestra de apoyo a la gobernadora, López Obrador manifestó que pese a que no acostumbra asistir a los informes de los gobernadores, hará una excepción este domingo al acudir al segundo informe de la administración de Marina del Pilar Ávila.

Destacó que pese a la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19, Baja California es la segunda entidad que más ha reducido la pobreza en el país, según cifras del Inegi.

“Nosotros tenemos que agradecerle mucho a la gente de Baja California porque nos ha dado su confianza y no lo vamos a traicionar. Vamos a seguir, a continuar trabajando en beneficio de todos y con preferencia a la gente más necesitada. No es demagogia, no es politiquería, no son palabras, son hechos.

“Acaba de informar el Inegi sobre la situación de pobreza en el país y este fue el segundo estado de la República en donde se redujo más la pobreza, el primero fue Chiapas, y el segundo Baja California en el tiempo que llevamos nosotros. A pesar de la pandemia, a pesar de los pesares. Esto significa que se ha ayudado a la gente, sobre todo aquí ha habido más empleos, y ha mejorado el salario como no sucedía en décadas, por eso, nos da mucho gusto estar aquí.

“Vamos a recorrer con la gobernadora todo el estado, aquí comenzamos y vamos a estar hasta el domingo en su informe. No acostumbro a participar en los informes de los gobernadores, de las gobernadoras. Esta es una excepción que hago para dejar de manifiesto que Marina del Pilar no está sola, tiene todo el apoyo, todo el respaldo del gobierno que represento”, dijo.

Baja California es la entidad más fiel: Marina del Pilar

La gobernadora de Baja California aseguró que la entidad es el más fiel bastión de la Cuarta Transformación, y como prueba presumió la reducción de la pobreza.

“Aquí lo tenemos bien claro, por el bien de todos primero los pobres. Para muestra un botón: hoy nos llena de orgullo anunciar que en los últimos dos años el porcentaje de situación de pobreza cayó del 22.5% al 13.4% según el informe (del Coneval)”, dijo.

La mandataria estatal dijo que esos resultados se deben a la política de Bienestar impulsada por el Ejecutivo federal.

Ávila destacó que por primera vez en la historia un presidente de la República visitará los siete municipios: “Hoy el mejor amigo de Baja California, el Presidente que más nos ha visitado, inicia un recorrido por esta tierra donde tanto lo queremos, bienvenido a esta casa el lugar que se ha transformado en el más fiel bastión de la cuarta transformación del norte del país”.

