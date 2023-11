Venía cañón el huracán Otis

No, el presidente López Obrador no minimizó la fuerza con la pegaría el huracán Otis a Acapulco. Desde luego que él, el hombre mejor informado del país, sabía que “venía cañón”. Lo que sucede es que en esa información no podía confiar al cien por ciento, ya que era proporcionada por los aviones cazahuracanes que son operados por los yanquis conservadores, los del Centro de Control de Huracanes de Estados Unidos y de meteorólogos, muchos de ellos científicos neoliberales que estudiaron en la derechizada Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo saber si esa información era correcta o solo una estrategia para golpear a su gobierno y a su movimiento de transformación?

Había que tener cabeza fría y verificar los datos, dato por dato, casilla por casilla, y ante ese momento de decisión, el mandatario determinó que antes que causar pánico con un anuncio de emergencia en cadena nacional, la información de la alerta la diera a conocer por medio de un tuit, un mensaje en la bendita red social de X, antes Twitter, a la que todos los acapulqueños, guerrerenses y mexicanos responsables, y de bien, debemos de estar inscritos y estar pendientes de la cuenta de AMLO.

Y, una vez más, el Presidente no se equivocó, pues con la seguridad de que México es un pueblo bendecido por el creador, y que los mexicanos somos mucha pieza, el huracán categoría 5, la máxima posible, no dejó “tantos” muertos.

"El número de personas que perdieron la vida no debe ser tan significativo, no deja de ser algo cuantitativo, una persona que pierda la vida es algo lamentable. Yo sí creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador nos protegió, aún con la furia del huracán, al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron… pero todo indica de que aun siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos, ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante…entonces sí, muchos daños materiales, pero afortunadamente no estamos registrando muchas pérdidas de vidas humanas", dijo el Presidente al día siguiente del paso del huracán.

López Obrador deseó que le vaya bien a Arturo Zaldívar, quien dijo que sumará al equipo de Claudia Sheinbaum. Foto: Captura de pantalla

Y el miércoles pasado narró cómo decidió alertar sobre la llegada de Otis: “Estaba yo pendiente por la evolución de tormenta tropical, luego a 3, luego a 4 y luego que va a entrar a 5. Y recibí el reporte de las 6:00, luego otro reporte con aviones de estos, cazahuracanes, hablando de que se iba a intensificar. Y puse un mensaje (tuit)como a las 8:00 de la noche…cuando estaba yo escribiendo esto, pensé en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, o sea, algo así, pero dije: no, con esto basta…”

Y bastó, pues, aunque hubo pérdidas materiales, el número de víctimas fue aceptable para el Presidente.

Fotografía tomada el 27 de octubre, dos días después de que "Otis" golpeara al puerto de Acapulco. Foto: AP / Félix Márquez

Aunque para sus críticos y detractores la actuación del Presidente no fue la correcta, pues falsamente aseguran que minimizó el impacto que tendría el huracán y que su mensaje de alerta fue débil. Afortunadamente, usted ya conoce cómo se las gastan los conservadores que se dedican a descalificar todo lo que hace el líder máximo de la Cuarta Transformación, y no creen en la manera que tiene de conducir el gobierno.

¿Qué querían, que a esa noche el Presidente suspendiera la programación de la radio y la televisión para alertar que se acercaba un huracán de categoría 5? ¡Qué generara pánico en los habitantes y turistas de Acapulco! ¿Y qué a esas horas de la noche agarrara el Jetta y saliera a toda velocidad para Acapulco? Nooooooo, ya no.

Lo mejor que pudo hacer el Presidente fue poner ese tuit, que solo Dios sabe cuántas vidas logró salvar, los bienes materiales vienen y van, y para eso el gobierno tiene soluciones, pero las vidas no se reponen. Si se requiere de algún dinero, ahí están los fondos que este gobierno le quitó a los jueces y que solo servían para que se dieran una vida de lujos, y si hace falta más, el mismo Presidente se baja, otra vez el sueldo.

CEESP VE DIFÍCIL RECUPERACIÓN EN ACAPULCO

Los edificios son solo eso, edificios, pero lo importante es que el huracán estuvo cañón y “sólo” murieron 48 personas y otras 59 están desaparecidas.

Aunque la actuación del Presidente fue impecable seguramente las lumbreras que tiene el mandatarios asesorándolo en materia de comunicación ya habrán caído en cuenta de que hay un espacio de oportunidad, pues si solo con un tuit salvó muchas vidas, quizá si ese mismo “atento aviso” se hubiese replicado en otras redes como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, el número de víctimas quizá sería cercano a cero.

Por lo pronto, ahora usted ya lo sabe, si lee un tuit del Presidente, corra a resguardarse porque seguro sucederá algo muyyyyyyyyyyyyy cañón.

Va oposición por bolsa de 200 mmdp para Acapulco

ME CANSO GANSO. – El ministro que ya no soportó la injusticia. -

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen tantos privilegios, como sueldos millonarios, autos, pensiones vitalicias, que el ministro Arturo Zaldívar sólo aguantó 14 años viviendo bajo esas condiciones de injusticia para los ciudadanos, pero ya no pudo más y renunció a la Corte. Ahora se dedicará a cambiar este país dentro de la Cuarta Transformación. No podría haber un ejemplo más claro de lo que significa la justicia expedita.