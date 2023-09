El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este jueves su exigencia de que se libere al expresidente de Perú, Pedro Castillo, pues acusó que la “oligarquía corrupta” del país andino lo tiene encarcelado.

“Nosotros queremos que liberen a Pedro Castillo que injustamente lo tienen encarcelado, injustamente la oligarquía corrupta del Perú”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal reveló que el gobierno de Perú le solicitó a México autorización para usar el espacio aéreo mexicano en el vuelo que llevaría a la presidenta de ese país Dina Boluarte a la Asamblea General de la ONU, y al pedirle su opinión las autoridades mexicanas encargadas, él dio su autorización.

Señaló que también se pidió autorización porque el vuelo donde vendría la presidenta peruana haría una escala técnica en territorio mexicano a lo que también dio su aval.

“Ahora que iba yo a Chile, nada más para que la nota se fuese el escándalo de que me habían negado el espacio aéreo por pasar el espacio aéreo peruano decimos no, ¿para qué nos exponemos a un escándalo? No, no, no, ¿para qué? ¿Qué necesidad? diría el filósofo. `Pero qué necesidad´ -dijo tarareando la canción de Juan Gabriel - Y entonces decidimos dar la vuelta”, expresó.

“Pero luego estando allá me entero que el gobierno de Perú había solicitado utilizar pasar por nuestro espacio aéreo porque la presidenta iba a la ONU. Entonces dije `sí, claro que sí´ y no sé si al final utilizó el espacio aéreo mexicano, pero me pidieron mi opinión, y dije que `sí´ y que también iba a ser una escala técnica, dije también que sí”, reveló.







