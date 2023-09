Ante la oleada de migración ilegal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no habrá redadas ni deportaciones masivas y que su gobierno trabajará para otorgarles protección a sus derechos humanos, empleo y que no sean presa de los grupos criminales.

“(Redadas) No, no hay nada de eso. No hay esas cosas no sé de donde salió”, dijo en conferencia de prensa.

El Mandatario criticó a la ONU por no contar con un plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe.

“¿Cómo se va a enfrentar el problema migratorio, de la violencia, de la drogadicción si no se atienden las causas? Si no se atiende eso pues como vamos a vivir en sociedades más justas y en paz. Ese es el meollo del asunto”.

Aseguró que su gobierno ofrece a las personas extranjeras en tránsito por el país protección, cuidado, respeto a sus derechos humanos, pero también empleo, sin embargo, dijo que los migrantes ya vienen con el propósito de llegar a Estados Unidos.

El Mandatario mostró estadísticas en los cuales la migración ilegal aumentó en 13% de la primera quincena de agosto a la primera quincena de septiembre.

