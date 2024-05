“Para que no se mal interprete”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que este domingo 2 de junio los consulados de México en Estados Unidos no estarán abiertos para trámites, sino que solamente abrirán sus puertas para que los connacionales puedan votar en casillas que estarán a cargo de funcionarios del INE y no del Servicio Exterior Mexicano.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador destacó que el gobierno mexicano solo está dando facilidades para que estas representaciones diplomáticas puedan servir como sitios para que los migrantes pueden ejercer su derecho a votar.

“Ya saben nuestros paisanos migrantes se va a poder votar, solo una aclaración para que no vayan a mal interpretar: se va poder votar en los consulados, pero no van estar los funcionarios de los consulado. Es como ir a votar aquí a una escuela, que no van a estar los maestros, nada más es todo, el sitio, porque quienes van a estar a cargo del proceso son del INE.

“Nosotros estamos dando facilidades, pero no van a estar los funcionarios del Servicio Exterior no van haber consulado para que no se mal interprete es nada más como los sepan que va haber casillas, ahí se puede votar, pero quienes van a estar a cargo del proceso son funcionarios del INE. No tiene nada que ver el gobierno y en este caso, el Servicio Exterior”, dijo.

