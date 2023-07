El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que visitará Colombia y Chile en septiembre donde abordará temas de cooperación para enfrentar el narcotráfico y por el aniversario del asesinato de Salvador Allende.

"Vamos a estar en Colombia el 8 y 9, y en Chile el 10 y 11", dijo en el Mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En Colombia, el titular del Ejecutivo acudirá a la Cumbre Latinoamericana y del Caribe sobre nueva política antidrogas convocada por el presidente Gustavo Petro, además realizará una visita de Estado.

Mientras que, en Chile, a invitación del presidente Gabriel Boric, acudirá a la conmemoración de los 50 años del asesinato del presidente Salvador Allende y del golpe de Estado en ese país.

Lee también Tras queja de Xóchitl Gálvez, INE notificó por estrados a AMLO sobre medidas cautelares

Y al ser cuestionado si quedan descartados Argentina y Brasil, el presidente López Obrador dijo que por el momento no contempla visitarlos.

“En Colombia uno de los temas a tratar es la cooperación para enfrentar el tema del narcotráfico, y de la aplicación de programas para el bienestar, porque hay que atender las causas que originan la violencia”, detalló.

Aseguró que medidas como “El Plan Colombia” no funciona porque cada vez que aplican esos “planes autoritarios” que muchas veces violan derechos humanos porque “son licencias para rematar heridos en enfrentamientos, masacres, torturas, todo eso, no resuelve, no se puede enfrentar el mal con el mal”.

Con información de Pedro Villa y Caña

Lee también Función Pública detecta actos de corrupción en 19 empresas del llamado "Cártel de la Sangre"



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

apr/rmlgv