Ante las investigaciones que lleva la FGR en contra del anestesiólogo Gustavo Aguirre Castro por el presunto uso ilegal de fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que no se preocupe si no tiene nada que ver con estas acusaciones, pero advirtió que si estaba haciendo uso indebido de este medicamento, “entonces sí va a tener problemas”.

El Mandatario federal afirmó en conferencia de prensa que su gobierno no comete actos arbitrarios.

En conferencia de prensa recordó que en su gobierno se tiene una campaña contra el tráfico ilegal de fentanilo, que en Estados Unidos ha causado más de 100 mil muertes de jóvenes.

“Se está actuando, para evitar la introducción de drogas y muchos no sé si sea este caso, además es un médico, pero no tiene porque preocuparse en nada, no cometemos actos arbitrarios. No vamos a ir en contra de un médico que se dedique a anestesiar con fentanilo, eso no”.

“Que no se preocupen si es una injusticia lo del médico se va a tender de inmediato, si es e inocente no va a perder su casa (…) Si está metido, y la autoridad prueba de que si estaba habiendo uso indebido de fentanilo o de cualquier otra droga entonces si va tener problemas”

El Mandatario federal llamó a la comunidad médica que ha salido a calles a manifestarse por esta situación a que no se preocupen, pero pidió a que no les estén manipulando porque, afirmó, está de moda la manipulación.

Pidió a la comunidad médica que tengan confianza en que habrá justicia en este caso.







