El presidente del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Alejandro Moreno Cárdenas, se reunió con la presidenta de Perú, Dina Boluarte.
En redes sociales, el dirigente partidista compartió fotografías del encuentro al que calificó de “muy significativo”.
“Hablamos sobre seguridad, democracia en la región y el fortalecimiento de las relaciones exteriores entre nuestros países”, detalló.
“Desde la Copppal seguiremos trabajando para avanzar en el desarrollo de nuestras naciones y para consolidar la unión de nuestros pueblos hermanos, sin barreras ideológicas ni partidistas.
“La cooperación y el diálogo son la clave para construir un mejor futuro para que América Latina, Perú y México tengan las mejores relaciones”, expresó Alito Moreno.
Desde 2023 las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de México y Perú se mantienen en el nivel de encargados de negocios, luego de que la presidenta de ese país sudamericano retirara a su embajador en México, Manuel Gerardo Talavera, tras acusar al entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de “injerencia” en asuntos internos y de apoyar el “golpe de Estado del expresidente de Perú Pedro Castillo” en diciembre de 2022.
